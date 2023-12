Eventi

LAZZATE – Folla a Lazzate nel fine settimana per godersi il borgo agghindato in vista delle festività di fine anno. C’erano l’albero di Natale, come sempre imponente, c’erano i mercatini e l’animazione prevista con la “regia” dell’Amministrazione civica, a dare il benvenuto ai cittadini (ed ai tanti visitatori provenienti anche dal circondario, Saronno compresa) è stato personalmente il sindaco Andrea Monti.

A Lazzate si andrà avanti anche nelle prossime settimane, obiettivo avvicinarsi al Natale 2023 con tante iniziative nel segno della socialità e della aggregazione, e che senz’altro stanno anche dando un buon impulso al commercio locale.

(foto: alcuni momento dell’intenso fine settimana scorso, già dal sapore natalizio, che si è tenuto in centro storico a Lazzate)

11122023