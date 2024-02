news

Le perdite d’acqua sono un grave problema che affligge case, palazzi, condomini e qualsiasi tipo di struttura. Spesso silenziose e nascoste, possono causare danni significativi tanto a livello estetico quanto strutturale nel lungo termine. L’umidità, la formazione di muffa, le infiltrazioni e persino i cedimenti strutturali sono solo alcune delle conseguenze che derivano da una perdita d’acqua non individuata e tempestivamente riparata.

Una questione di dimensioni considerevoli

Le perdite d’acqua negli edifici rappresentano un vero problema in Italia. Secondo le stime, ogni anno vengono sprecati oltre 2 miliardi di litri d’acqua, pari al 40% dell’acqua immessa nella rete idrica. Si tratta di una questione dalle dimensioni considerevoli che ha non solo ripercussioni economiche ma anche ambientali.

Lo spreco idrico causato dalle perdite domestiche comporta un aumento dei costi per le famiglie e per le compagnie idriche, con conseguenze negative sull’economia nel suo complesso. Inoltre, l’acqua dispersa non è più disponibile per altri scopi come l’irrigazione o l’utilizzo industriale, aggravando così il problema della siccità che affligge molte zone del nostro paese.

Le cause di questo problema sono molteplici: tubazioni obsolete o mal funzionanti, impianti mal progettati e mancata manutenzione da parte degli utenti stessi. È quindi fondamentale intervenire su vari fronti per contrastare efficacemente questo fenomeno. Da un lato, è importante diffondere la consapevolezza dell’importanza di utilizzare l’acqua in modo responsabile al fine di promuovere una cultura del risparmio idrico tra i cittadini. Dall’altro, è essenziale investire nella modernizzazione delle infrastrutture e degli impianti domestici per sostituire le tubature obsolete e adottare tecnologie più efficienti.

Solo attraverso un impegno comune e una strategia di lungo termine sarà possibile arginare questo problema e salvaguardare una risorsa preziosa come l’acqua.

Sistemi di rilevamento delle perdite: sentinelle al servizio della tua casa

La ricerca di perdite d’acqua , nemiche silenziose e costose che possono minacciare la tranquillità di qualsiasi abitazione, può essere difficile e in passato si dovevano rompere i muri per individuarle. Fortunatamente, la tecnologia ci offre una gamma di sistemi di rilevamento sempre più precisi e non invasivi, in grado di individuare la fonte del problema con efficienza e senza causare danni.

Ricerca perdite a impulsi elettrici: simili a segugi elettronici, i sensori di questo sistema captano le variazioni di campo elettrico generate dal flusso dell’acqua, indicando la direzione della perdita con precisione millimetrica.

Ricerca perdite a microonde: un metodo innovativo che sfrutta le proprietà dielettriche dell'acqua. In parole semplici, le microonde sondano l'ambiente e, in base alla loro riflessione, individuano la presenza di umidità anomala, rivelando la posizione della perdita anche in zone nascoste o difficilmente accessibili.

Indagini termografiche: come abili detective termici, le termocamere professionali visualizzano le differenze di temperatura generate dalla fuoriuscita di acqua. Le aree più fredde, infatti, indicano la presenza di una perdita, permettendo di localizzarla con estrema precisione.

Videocamera per video ispezioni: un vero e proprio occhio endoscopico che esplora l'interno di tubature e condotti, individuando crepe, rotture o occlusioni che potrebbero causare perdite.

Oltre i sistemi di rilevamento: oltre a questi sistemi, esistono altri strumenti e tecniche per la ricerca delle perdite, come l'utilizzo di gas traccianti o l'analisi del contenuto di sali minerali nell'acqua. La scelta del metodo più adatto dipende da diversi fattori, come la tipologia di impianto, la natura della perdita e la conformazione dell'edificio.

Affidarsi a professionisti esperti

Individuare la fonte di una perdita d’acqua può essere un compito complesso. Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi a professionisti esperti nella ricerca e riparazione di perdite. EFed è un’azienda italiana leader nella ricerca e riparazione di perdite d’acqua in qualsiasi tipo di ambiente. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, offroni un servizio completo e affidabile, dalla diagnosi del problema alla riparazione definitiva e si avvalgono di tecnologie all’avanguardia e di un team altamente qualificato. Efed utilizza i sistemi di rilevamento delle perdite più avanzati sul mercato, per un’identificazione precisa e rapida della fonte del problema.

Grazie alle loro tecnologie riescono ad effettuare interventi non invasivi, evitando di rompere muri o danneggiare la struttura dell’edificio, garantendo un intervento efficiente e minimizzando i disagi per il cliente. Se sospetti una perdita d’acqua nella tua casa, condominio o azienda, non esitare a contattarci. eFed è il vostro partner di fiducia per risolvere il problema in modo rapido, efficace e sicuro.