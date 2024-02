Cronaca

SARONNO – E’ stato reso noto nelle ultime ore il raid vandalico messo a segno nell’istituto Leonardo da Vinci di via Pellico nella notte tra martedì 23 e merco0ledì 24 gennaio.

Secondo quanto emerso nel corso della notte qualcuno si è introdotto nella scuola media ed ha svuotato diversi estintori nell’atrio della scuola e nella palestra. Un vandalismo piuttosto importante tanto che la mattina successiva sono state sospese le lezioni per evitare ai ragazzi di entrare nelle stabile con il rischio di inalare polveri.

Immediata la segnalazione della scuola all’Amministrazione comunale che ha provveduto ad un intervento di pulizia urgente. Non solo pulizia: per garantire la sicurezza dello stabile e consentire la ripresa delle lezioni si è provveduto anche ad una sanificazione degli spazi interessati dal vandalismo. Le lezioni sono così potute riprendere dopo un solo giorno di stop.

Sul posto anche un sopralluogo della polizia locale che ha provveduto a documentare l’accaduto anche al fine di raccogliere la documentazione per attivare procedura assicurativa per il rimborso dei danni per attivi vandalici.

Sempre al comando cittadino di piazza Repubblica sono state affidate le indagini per risalire agli autori del raid.

(foto archivio)

