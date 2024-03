Groane

COGLIATE – Tante richieste d’informazioni, tante segnalazioni, diverse proteste così sui social si può leggere la difficile notte della comunità di Cogliate alle prese con una serie di black out e cali della corrente.

I problemi sono iniziati alle 22 quando in diversi punti della città è saltata più volte la corrente elettrica. Qualcuno temendo danni agli elettrodomestici ha provveduto a staccare quello che poteva altri invece, magari chi stava lavorando, si è trovato a fare i conti con il disservizio.

Il problema sembra del tutto slegato all’intervento di venerdì 1 marzo della società che gestisce il servizio che ha realizzato un intervento di manutenzione.

Un problema che negli ultimi mesi si è realizzato anche a Saronno, a Solaro, a Gerenzano e a Uboldo dove si è mosso anche il sindaco Gianluigi Clerici contattando direttamente E-distribuzione.

Al momento non ci sono certezze sulle cause e non si sa se episodi del genere si ripresenteranno.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti