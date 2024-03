Altre news

CARONNO – Lo scorso giovedì 29 febbraio si è tenuta un’assemblea pubblica nella biblioteca civica, organizzata dal circolo Pd di Caronno Pertusella sul tema “Una nuova sanità. Per tutti e non per pochi“.

Una cinquantina di persone hanno partecipato all’evento introdotto e moderato da Maurizio Lattuada, segretario cittadino del Partito Democratico. Sono stati molto qualificati e ascoltati gli interventi dei quattro relatori: dapprima quello del dottor Sebastiano Caruso, assessore ai servizi sociali che, in virtù della sua lunga esperienza come medico e primario ospedaliero, ha illustrato la situazione generale in cui hanno operato le strutture sanitarie pubbliche e il ruolo della sanità privata convenzionata. Ha poi dato informazioni sullo stato delle attività socio sanitarie del nostro distretto diSaronno.

Ha preso poi la parola Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella, che ha ripercorso le iniziative intraprese dai sindaci della zona e dai comitati pro ospedale per evitare la chiusura del presidio ospedaliero saronnese ed elencando i molteplici nuovi inserimenti nell’organico dell’ospedale di infermieri, tecnici, amministrativi, medici e primari in quest’ultimo anno.

Successivamente è intervenuto Giampietro Camatta della segreteria Ssp Cgil di Varese, che ha sottolineato l’importanza delle strutture di base come le case di comunità, per puntare sulla prevenzione che porterebbe ad evitare l’ospedalizzazione a tante persone anziane e fragili.

A concludere gli interventi dei relatori è toccato al consigliere regionale del Partito Democratico Jacopo Scandella, che ha spiegato le ragioni delle tante iniziative assunte dal Pd nella nostra regione, come la campagna “Con la salute non si scherza“, volta a raccogliere le segnalazioni dei disagi dei cittadini lombardi nel momento in cui si relazionano con la sanità pubblica. Dai dati raccolti da questa campagna è emerso che il disagio maggiore per la gente sono i lunghi tempi d’attesa per avere una prestazione sanitaria, visite o esami. Ed è proprio per cambiare questo stato di cose, ha continuato Scandella, che il Pd ha lanciato una campagna per la raccolta di firme per una legge, di iniziativa popolare, per cambiare la sanità lombarda.

Dopo le relazioni si è aperto il dibattito con diversi interessanti interventi dei cittadini presenti in sala a cui i vari relatori hanno poi dato argomentate risposte. Nelle prossime settimane il Partito Democratico di Caronno Pertusella avvierà sul territorio dei punti di raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge appena sopra richiamata.

(foto dell’evento)

