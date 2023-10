CARONNO PERTUSELLA – Sarà Maurizio Lattuada a subentrare alla segreteria del Pd di Caronno Pertusella dopo che Mauro Agostini ha guidato il circolo cittadino per 10 anni.

Questa domenica la biblioteca di via Capo Sile ha ospitato il congresso piddino caronnese, che si è aperto con la relazione del segretario uscente che ha posto al centro gli ottimi risultati raggiunti in questi 10 anni, che hanno visto l’elezione a primo cittadino l’attuale sindaco Marco Giudici per due mandati, nel 2016 e nel 2021.

Hanno partecipato al congresso anche i membri della lista civica Unione di Centro e l’Anpi cittadina. Alle 11.30 si sono infine aperti i seggi per la votazione del nuovo segretario caronnese, per la segretaria regionale e per quella provinciale.

Alle 20 si sono concluse le votazioni, con il successivo spoglio dei voti.

I membri del direttivo designati sono 13: Mauro Agostini, Salvatore Argentino, Massimiliano Caselli, Giuseppe Catania, Umberta Filogni, Monica Guzzetti, Maurizio Lattuada (neo-segretario), Ambrogio Macelli, Maria Nicoletta, Florindo Ratti, Adele Rossetti, Maurizio Scotti e Lucia Viganò.

Fanno parte anche tutti i consiglieri e amministratori comunali del Pd: Alessandra Agostini, Viviana Biscaldi, Marco Giudici, Vincenzo Iaia, Francesca Rossetti, Elisa Sapuppo, Anthonny Sunil, Giorgio Turconi, Luciano Viganò, Fulvio Zullo.

(Foto: pagina Facebook Pd Caronno Pertusella)

