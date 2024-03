Eventi

CISLAGO – In vista della Giornata Internazionale della Donna, con la convinzione sia estremamente importante continuare a mettere in campo azioni positive, fare prevenzione, educare al rispetto e contrastare, con ogni mezzo, la violenza di genere, la Giunta Comunale ha approvato un’iniziativa che verrà realizzata venerdì 8 marzo, alle 21, in Villa Isacchi.

La violenza delle parole è il titolo del reading teatrale, messo in scena dalla compagnia teatrale Oplà, i cui attori guideranno all’interno dell’universo femminile e affronteranno la tematica della parità di genere, tramite monologhi di donne di diversa età ed epoca.

Tra i temi oggetto della rappresentazione, la ricerca e la precarietà del lavoro femminile, la piaga della violenza sulle donne, fino ad arrivare all’anzianità in un ospizio. Un collage di voci maschili e femminili, per una serata a tutela dei diritti delle donne, ricca di spunti di riflessione importanti. L’ingresso è libero e gratuito.

