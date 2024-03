news

Alcuni consigli per decidere come festeggiare la Festa del Papà

Manca sempre meno alla Festa del Papà, ricorrenza che si festeggia il 19 marzo nel giorno di San Giuseppe. La festa è il pretesto perfetto per fare qualcosa di diverso dal solito con tutta la famiglia. Difatti, a differenza di altre feste dove si pensa più ai regali, la Festa del Papà può essere l’occasione giusta per festeggiare in modo alternativo.

La data può essere un aiuto, anche se non siamo ancora in Primavera non è da escludere la possibilità che nel periodo della festa ci sia già un clima primaverile. Di contro c’è il giorno della settimana, perché quest’anno il 19 marzo è un martedì e potrebbe un po’ complicare i piani per chi vorrebbe fare una gita fuori porta o qualcosa durante la giornata. Nulla però vi vieta di limitarvi a una cena o ai semplici auguri il giorno della festa e rimandare la gita al weekend successivo.

Se invece cercate qualcosa da fare il giorno stesso non mancano le idee per passare dei bei momenti in famiglia. Anche se in questo caso diventano attività meno esclusive e particolari rispetto a quelle che si possono fare se si ha il tempo di spostarsi e stare fuori anche tutto il giorno.

I regali per la Festa del Papà così possono diventare solo un di più alla parte più importante dei festeggiamenti. Giusto un pensierino per avere anche qualcosa da scartare e rendere ancora più bella la festa.

Le idee più interessanti per festeggiare il papà

Dopo aver fatto un po’ di considerazioni sulla Festa del Papà, sui regali e su come festeggiare entriamo un po’ più nello specifico. Anche perché in base a cosa decidete di fare potreste aver bisogno di un po’ di tempo per organizzare il tutto. Per questo è sempre meglio pensarci con un certo anticipo, così avete tutto il tempo di decidere cosa fare e di organizzarvi al meglio.

Le gite fuori porta sono molto interessanti ma sono anche impegnative da organizzare. Cene e cose da fare in serata sono più semplici da preparare, soprattutto se passate la serata in casa.

I regali per la Festa del Papà possono essere il giusto completamento alle celebrazioni della festa. Anche in questo caso però bisogna pensare a cosa regalare, quindi occorre sempre muoversi in anticipo.

Se state cercando degli spunti, ecco 5 idee su come festeggiare la Festa del Papà.

Gita fuori porta

Le possibilità sono infinite anche se può incidere molto il clima del periodo e le previsioni meteo. Un giro in bici o una bella passeggiata in montagna sono bellissime attività se c’è bel tempo. La montagna ha il vantaggio che possiamo godercela anche in caso sia ancora un periodo freddo. Con le attività sulla neve come sciare o fare una ciaspolata si può approfittare della fine dell’inverno.

Per chi preferisce gli ambienti urbani la meta può essere una città, sia una del cuore in cui è sempre un piacere tornarci, sia in una in cui non siete mai stati.

Cena in famiglia

Con la classica cena in famiglia non si sbaglia mai. Le variabili qui sono tra la cena in casa o al ristorante e se, in caso di serata casalinga, cosa cucinare e in che modo. Difatti non è detto che preparare una cena per la Festa del Papà e servirlo e riverirlo sia sempre la scelta ottimale. La preparazione della cena stessa può essere un bel momento da passare insieme, come una vera brigata di un ristorante dove tutti si danno da fare per preparare anche cose fai provate prima.

Guardare un film o una partita

Se il papà ama lo sport può essere bello guardare un evento insieme, anche se diventa decisivo il calendario e quello che offre la serata. Purtroppo ho una brutta notizia, con la Festa del Papà di martedì poteva esserci una bella serata con la Champions League, invece… niente. Le ultime partite del ritorno degli ottavi di finale si giocano la settimana prima. Va un po’ meglio per chi ama gli altri sport visto che c’è l’Eurolega di Basket o anche l’NBA. Anche se per il basket americano potrebbe esserci il problema dell’orario.

Altrimenti c’è il cinema con cui non c’è mai il problema di cosa vedere. Tra la programmazione del cinema, i cataloghi delle piattaforme domestiche o il noleggio delle ultime uscite c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Andare a un evento culturale

In base alle passioni del papà può essere interessante andare a un evento culturale. Può essere una mostra o un’esposizione dedicata a un’artista che piace a vostro padre. In questi casi c’è sempre il problema del periodo perché bisogna avere la fortuna che capitino proprio attorno al 19 marzo. Per chi vive in grandi città o nelle loro vicinanze però potrebbero esserci meno problemi perché gli eventi sono tanti e distribuiti lungo tutto l’anno. Altrimenti ci sono i musei che possono offrire delle attività molto belle e interessanti e che possono andare oltre alla semplice visita. Infine ricordatevi del teatro, troppo spesso sottovalutato ma che offre un’incredibile varietà di eventi e spettacoli.

Un regalo originale

Come abbiamo visto in precedenza l’idea del regalo per la Festa del Papà non è necessariamente alternativa alle altre. Potete anche farlo in aggiunta al resto. Sta a voi decidere come usare questa tradizione delle feste e delle giornate speciali. Se vi occorrono spunti il web è pienissimo di idee originali e diverse dal solito. Merito di siti specializzati come DottorGadget.it che anche per la Festa del Papà ha molte idee interessanti. Questo vale a prescindere dal budget, perché anche se cercate giusto un pensierino c’è tanta scelta per prodotti belli, diversi dal solito e dal costo contenuto.