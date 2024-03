Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Saronno relativo al lancio del secondo bando “Sviluppo dei distretti del commercio”.

Lanciato lo scorso anno grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia, il bando per lo “Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024” è giunto alla sua seconda edizione.

Si tratta di un contributo a fondo perduto rivolto alle micro, piccole e medie imprese che svolgono vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona e che hanno intenzione di riqualificare e ammodernare, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, spazi esistenti, di avviare nuove attività o ampliare la vecchia, investire in promozione.

“Lo scopo – spiega l’assessore al Commercio, Domenico D’Amato – è quello di rilanciare il commercio e mettere a disposizione degli esercenti una somma da investire in migliorie funzionali del proprio punto vendita e/o in opportunità di marketing per farsi conoscere. Si tratta di un’iniziativa che va nella direzione dell’attenzione riservata al commercio locale, che vogliamo supportare in ogni modo, collaborando, come in questo caso, con il Duc e Ascom, oltre che con la Camera di Commercio di Varese”.

Il primo bando, quello dello scorso anno, ha visto l’ammissione al contributo di 24 esercizi commerciali (la somma complessiva di finanziamento è stata pari a 110mila euro), mentre per il secondo bando è prevista la presentazione della domanda di partecipazione entro il 30 aprile. Sul sito internet comunale sono pubblicate, nella sezione avvisi, tutte le informazioni e la documentazione per permettere ai commercianti di aderire.