GALLARATE- Nel turno infrasettimanale, valido per la 34′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno ospita sul campo di Gallarate, il Casteggio in una gara ricca di reti. Sono i padroni di casa a dominare e a dilagare, vincendo sugli ospiti con il risultato di 4 a 1.

Nel primo tempo il Saronno parte fortissimo con la grande giocata di Russo che si gira e calcia, ma il pallone si ferma sull’esterno della rete. Al 12′ ancora i biancocelesti in avanti con Pontiggia che, in area di rigore, ha il tempo di riflettere e servire Proserpio, ma il centrocampista non trova il tempo per il tiro. Al 16′ palla di Di Noto perfetta ed illuminante per Pontiggia, ma il dieci non trova lo specchio della porta. Al 22′ il Saronno passa, ma è tutto fermo per fuorigioco: in mischia spunta Alushaj che concretizza, ma il guardalinee alza la bandierina. Al 27′ la squadra di Tricarico va in vantaggio con la giocata fenomenale di Pontiggia che serve sul secondo palo Proserpio, che deve solo appoggiare il pallone in porta. Al 33′ il Casteggio, però, riporta in equilibrio la gara alla prima vera chance: corner lungo per Bertocchi che fa la sponda per Buscaglia che batte Tucci. Al 40′ l’Fbc Saronno torna avanti con la rete spettacolare di Pontiggia: lancio di Baldan, stop perfetto del dieci che a tu per tu con Cizza non sbaglia.

Nella ripresa arriva subito un brivido per i biancocelesti con il colpo di testa alto di Licciardello. Al 6′ allunga il Saronno con la punizione calciata da Bello e sulla respinta di Cizza, anticipa tutti Sala che fa 3 a 1. Al 58′ azione personale di Di Noto che dribbla due avversari e calcia, ma il pallone sibila il palo e si deposita sul fondo. Al 60′ arriva la rete del 4 a 1: Russo dalla destra con un tiro-cross scavalca Cizza e la palla si infila nell’angolino della rete. Pochi minuti dopo Pontiggia sfiora la doppietta, ma la conclusione dalla distanza sbatte sulla traversa.

Con questa vittoria il Saronno sale a 40 punti agganciando in classifica la Caronnese e il Base 96. Il Casteggio rimane fermo a 41 punti in solitaria.

Fbc Saronno-Casteggio 4-1

FBC SARONNO: Tucci; Zucchetti (40′ s.t. Meroni), D’Onofrio (38′ s.t. Ferrari), Baldan, Alushaj, Bello, Di Noto (42′ s.t. Polloni), Proserpio, Russo (21′ s.t. Sardo), Pontiggia, Sala (10′ s.t. Ruggeri). A disposizione Vinci, Lorusso, Bruzzone, Malinverno. All. Tricarico.

CASTEGGIO: Cizza; Provasio, Mauri, Licciardello (7′ s.t. De Stradis), Brugni, Bertocchi, Guidi, Cavallieri (41′ s.t. Burioli), Maruffi (7′ s.t. Tahiri), Manuelli (18′ s.t. Bertazzolo), Buscaglia (38′ s.t. Fossati). A disp: Mormile, Negri, Barbieri,, Megazzini. All. Chierico.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Balestra di Bergamo e Buratti di Busto Arsizio).

Marcatori: 27′ pt Proserpio (S), 35′ pt Buscaglia (C), 40′ pt Pontiggia (S), 7′ st Sala (S), 16′ st Russo (S)