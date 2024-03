Città

SARONNO – Una bella collaborazione quella tra l’Itis “Giulio Riva” di Saronno e il Comitato Italiano Paralimpico, che si concretizzerà in un incontro tra gli studenti delle classi seconde e l’atleta paralimpico Santino Stillitano, campione di Para Ice Hockey, che sabato 9 aprile porterà nell’aula magna dello storico istituto di via Carso la propria testimonianza. Il progetto è nato da un’idea del Dipartimento di Scienze Motorie del Riva e del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), che hanno deciso di sensibilizzare gli studenti su un tema di grande attualità: la disabilità e la capacità di superarla attraverso lo sport.

I ragazzi si sono preparati all’evento assistendo, a fine febbraio, ad alcune partite della squadra italiana paralimpica di Para Ice hockey al Palaghiaccio di Varese.

Hanno così potuto superare una visione spesso retorica, concentrandosi invece sull’altissimo livello della prestazione sportiva della Nazionale e vedendo in prima persona l’impegno e la dedizione di atleti paralimpici, che sono diventati dei veri e propri campioni. Il progetto si concluderà poi con una mostra allestita nell’aula magna della scuola e realizzata dagli stessi studenti coinvolti nell’iniziativa, che sceglieranno immagini e testi sul tema del rapporto tra sport e disabilità forniti dal CIP, il Comitato Italiano Paralimpico.

“Si tratta di una bella iniziativa – ha commentato la dirigente scolastica Monica Maria Zonca – che serve a sensibilizzare i più giovani sul tema della disabilità e dell’importanza dello sport inteso come palestra di vita”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti