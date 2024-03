Città

SARONNO – Familiari e conoscenti si sono ritrovati ieri, mercoledì 6 marzo, in Prepositurale per l’ultimo saluto a Matteo Ruggiero l’81enne vittima dell’incendio scoppiato nel suo appartamento di via Padre Monti lo scorso 14 febbraio.

“La vita di Matteo – ha ricordato don Luca Rampini nell’omelia del funerale celebrato alle 15 – si è conclusa in modo tragico circostanza che rende ancora più difficile accettare la sua scomparsa”.

Matteo era molto conosciuto in città anche per la sua attività professionale: per anni aveva avuto un’attività commerciale in via Mazzini dove lavorava come ciabattino. Non sono state ancora confermate le cause dell’incendio scoppiato intorno alle 11 di mercoledì 14 febbraio. La certezza sono le fiamme partito dalla camera da letto e che presto ha raggiunto l’intero appartamento.

Matteo è stato soccorso da un vicino, che ha riportato anche lui delle lesioni, mentre 5 condomini hanno dovuto fare i conti con un’intossicazione da fumo.

L’abitazione è ancora sotto sequestro e ancora inagibile anche l’appartamento del piano superiore in attesa degli ultimi accertamenti sulla soletta.

