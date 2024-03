Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – E’ stato il tempestivo intervento della pattuglia della Vedetta Lombarda a sventare il furto messo a segno nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo ai danni del negozio di abbigliamento di corso Della Vittoria.

Alle 22,45 è scattato l’allarme antintrusione dell’attività commerciale e in soli tre minuti il vigilantes è arrivato sul post. Mentre controllava il retro del locale ha visto il ladro che si allontanava di gran carriera. Vedendo il vigilantes il malvivente, per velocizzare la fuga e distrarre il tutore dell’ordine, ha abbandonato il suo bottino. La guardia giurata ha così recuperato il cassetto delle monete del distributore del caffè che l’intruso aveva preso all’interno dell’attività forzando un distributore automatico.

Il ladro è riuscito a dileguarsi mentre sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e la proprietà che si è complimentata per la rapidità d’intervento della Vedetta.

Sono in corso le indagini per identificare l’intruso anche per valutare collegamenti con altri furti analoghi messi a segno nelle ultime settimane nella zona.

