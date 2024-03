Cronaca

SARONNO – “Quelli registrati nel fine settimana tra piazza De Gasperi e Piazza della Ciocchina sono gli ultimi episodi di abbandono di rifiuti occorsi sul territorio comunale. Solo nell’ultimo mese sono state necessarie pulizie straordinarie, a spese del Comune e quindi di tutta la collettività, in via Vecchia per Solaro, sulla tangenzialina tra Rovello Porro e Ceriano Laghetto ed ora anche nel centro cittadino“. A ricostruire la “mappa degli sporcaccioni” sono i responsabili dell’Amministrazione civica saronnese.

Il Comune “provvederà a potenziare i dispositivi di controllo già posizionati in diverse aree della città, inclusa piazza della Ciocchina e piazza De Gasperi, ma contemporaneamente fa appello al senso civico e alla vigilanza di tutti, affinché non si ripetano gravi episodi di questo tipo che, oltre a impattare negativamente sul decoro pubblico, richiedono interventi straordinari di pulizia e spreco di risorse pubbliche”.

(foto: rifiuti abbandonati nei giorni scorsi sul territorio comunale di Saronno)

070320224