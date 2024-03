Città

SARONNO – Oggi, 8 marzo, in tutti i nuclei della struttura Focris rsa di via Don Volpi, rendono omaggio e festeggiano le donne:”Abbiamo pensato ad un dolce dono con golose torte mimosa offerta al termine del pranzo, e con l’allestimento di un angolo dedicato ad una mostra d’arte del nostro ospite artista Romualdo Pacchioni, con un’esposizione nella sala bar di dipinti a tema 8 marzo. Romualdo ci aveva regalato un’esposizione di una “personale” in occasione del suo novantesimo compleanno, qualche settimana fa”.

“Le donne – spiega il direttore Luigi Regalia – costituiscono la stragrande maggioranza della comunità di Focris, considerato come oltre il 70% dei posti letto sono occupati da donne (la meno giovane ha appena compiuto 102 anni, l’età metà media è di 87 anni) come è di genere femminile oltre l’80% di chi si prende cura degli ospiti: a ognuna di loro va oggi -come ogni giorno dell’anno- il sorriso, l’affetto e la riconoscenza dell’intera collettività”

Ma non solo: “Un progetto tutto al femminile appena avviato vede Focris con un’agenzia formativa locale, e coinvolge un gruppo di donne di varie nazionalità che incontrano, periodicamente e a piccoli gruppi, gli ospiti della RSA per momenti di condivisione, inclusione e anche per famigliarizzare con la lingua italiana: il primo incontro ha avuto come argomento e filo conduttore la figura della donna nelle varie tradizioni, il prossimo invece riguarderà la cultura del cibo di vari Paesi del mondo”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti