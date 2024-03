Groane

LIMBIATE – Una serata per conoscersi e parlare di politica. Sabato scorso a Limbiate, l’incontro organizzato dal Circolo del Partito Democratico ha visto l’adesione di tanti giovani che si sono riuniti trasformando l’occasione di “una pizza in compagnia” in momento di confronto sui temi importanti del territorio e di riflessione sull’importanza della partecipazione dei giovani alla vita politica.

Presenza speciale della serata quella di Brando Benifei, capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, che ha voluto portare il suo saluto ai ragazzi presenti, raccontando la sua esperienza e condividendo alcune considerazioni sul significato di appartenere all’Unione Europea e di essere cittadini d’Europa.

La prima di altre serate con l’obiettivo di far crescere il gruppo di giovani che frequentano il Circolo e permettere loro di sentire il Partito come un luogo accogliente in cui fare emergere i propri talenti.

