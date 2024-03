Cronaca

SARONNO – Movimentato episodio mercoledì 6 marzo davanti alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna dove un 45enne in evidente stato di ubriachezza e ferito ha provocato non pochi problemi.

Tutto è iniziato intorno alle 21 quando l’uomo, di origine marocchina, è stato notato per terra con una ferita sanguinante alla testa da alcuni passanti che hanno dato l’allarme chiamando il numero unico per le emergenze.

In pochi minuti è arrivata sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Il personale sanitario ha prestato le prime cure all’uomo che non si è mostrato collaborativo. Ha detto di aver urtato contro un cartello mentre camminava ma ha dato in escandescenza quando il personale ha iniziato ad organizzare il trasporto in stazione. Sul posto erano nel frattempo arrivati anche i carabinieri e proprio contro di loro si è rivolto lo straniero che ha cercato di colpirli dove aver rifiutato il trasferimento al pronto soccorso di Saronno per accertamenti.

L’epilogo della vicenda? L’uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti