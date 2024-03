Città

SARONNO – “Da lunedì 18 marzo inizieranno le lavorazioni di cantiere per arretrare il confine del Parco dell’ex seminario su via Varese e creare un percorso nel verde aperto a tutti fin dal termine di queste lavorazioni. Per questo motivo per circa un mese, meteo permettendo, sarà necessario ampliare l’area del cantiere di riqualificazione del parco, con alcune modifiche ai percorsi”. Lo comunica l’Amministrazione comunale. La carreggiata non verrà interessata e il traffico veicolare sarà sempre consentito come di consueto nei due sensi di marcia, mentre non saranno accessibili i posti auto a bordo strada, in corrispondenza del parco stesso, e il tratto di marciapiede lungo l’area verde.

Per garantire la sicurezza in questa fase temporanea, sono stati individuati percorsi pedonali e fermate del trasporto pubblico alternativi, già comunicati dall’Amministrazione a tutti i plessi scolastici interessati, al fine di coinvolgerli nella sensibilizzazione dei ragazzi e delle loro famiglie.

In particolare, le fermate dei mezzi pubblici presenti nell’area che sarà interessata dai lavori saranno spostate più a nord, all’intersezione tra la via Lainati e la laterale della via Varese che porta al passaggio Luinetti, la passerella che consente di superare la ferrovia e raggiungere diversi istituti superiori. In corrispondenza di questa fermata su via Varese sarà realizzato anche un attraversamento pedonale provvisorio con strisce gialle, per garantire maggior sicurezza alle persone in discesa dai mezzi pubblici e dirette anche alle scuole della zona ovest.

Per i pedoni in arrivo dalla stazione ferroviaria è invece sconsigliato camminare lungo la via Varese sul lato opposto al Parco, anche per evitare di congestionare il traffico veicolare nelle ore di punta, attraversando in corrispondenza dell’area di cantiere. È invece consigliato servirsi del sottopasso dietro al Santuario (che proprio nei prossimi giorni sarà oggetto di un intervento straordinario di pulizia e imbiancatura che vede la collaborazione tra il Comune e un’associazione locale), imboccando il percorso adiacente alla scuola Aldo Moro, che permette di raggiungere poi via Croce, via Timavo e via Carso. Naturalmente tutte queste informazioni sono messe a disposizione di tutti i cittadini che attraversano la zona e nel corso della prossima settimana saranno installati anche i cartelli stradali necessari per agevolare questa situazione temporanea in tutta sicurezza.

