Cronaca

SOLARO – Intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala questa sera a Solaro. L’allarme è scattato alle 19.30 quando è stato notato del fumo sul balcone di un appartamento condominiale, al terzo piano di uno stabile di via Mercato a Villaggio Brollo. Oltre ai carabinieri sul psoto sono accorsi i pompieri dei distaccamenti di Desio e di Rho.

Tramite l’autoscala i vigili del fuoco sono arrivati al balcone dove c’era l’incendio e lo hanno spento evitando che potesse ampliarsi ulteriormente e magari raggiungere l’interno dell’appartamento, dove in quel momento non c’era nessuno. Contenuti i danni, e circoscritti al balcone; da chiarire restano le cause dell’accaduto.

(foto archivio: autoscala dei vigili del fuoco in uso in una precedente occasione)

