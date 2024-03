Città

SARONNO/SARONNESE – Questo fine settimana il nostro territorio offre un’ampia varietà di eventi culturali, tra cui la mostra sulla Sindone al Santuario di Saronno, spettacoli teatrali, e gli eventi per la Festa della Donna.

Da venerdì 8 a domenica 10 marzo

SARONNO – Un intero week-end per visitare la mostra “La Sindone tra noi” nella location storica del santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Orari dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 con ingresso libero, informazioni al sito www.lasacrasindone.it.

SARONNO – In corso Italia arriva il Festival delle tradizioni italiane con esposizione e vendita di specialità alimentari regionali.

Venerdì 8 marzo

SARONNO – Alle 17.30, nella sede dell’associazione “L’Isola che non c’è” di via Biffi 5, Isa Borroni presenta la seconda parte di “Dalla Maddalena alla Madonna: l’immagine del femminile nella storia dell’arte”. E-mail [email protected].

ROVELLASCA – Alle 21, alla sala consiliare di via De Amicis 1 e in occasione della Festa della donna, Cimas Scuola di Musica e Comune propongono lo spettacolo musicale “Un affare di donne – Canzoni al femminile”. Dettagli al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

CISLAGO – Alle 21, nella cornice di Villa Isacchi in via Don Lugi Monza 10, va in scena “La Violenza delle parole” reading teatrale della compagnia Oplà. L’ingresso è libero, informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

Sabato 9 marzo

SARONNO – Alle 16, alla cooperativa saronnese di via Pietro Micca 17, il MASCI propone il secondo incontro dal titolo “Gerusalemme ieri e oggi”. L’ingresso è gratuito.

SARONNO – Alle 17, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20, “Quadro in famiglia: le ultime ricerche sulle famiglie di Giuditta Pasta” con Andrea Bernasconi. L’evento si inserisce nella rassegna “Nel salotto del collezionista” a cura di Andrea Germi, conservatore della raccolta museale “Giuditta Pasta – La divina”. L’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.saronno.va.it.

ROVELLO PORRO – Alle 17.30, alla biblioteca civica di piazza Porro 19, presentazione del libro “Libréria – Il sussulto dell’indipendenza” di Giovanni Benzi. Per informazioni si può scrivere a [email protected].

SOLARO – Alle 21, al Polo di Comunità di piazza Luigi Cadorna, spettacolo teatrale “Frammenti di specchio” ritratti di donna in musica, poesia e prosa con il duo Tempi DisPari. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo “Shakespeare ride ancora delle cicatrici?” dell’accademia teatrale Fanteatro. Informazioni e prevendite al sito www.teatrocomunalelimbiate.it.

Da sabato 9 a domenica 10 marzo

MILANO – Dalle 10 alle 18, nella cornice storica di villa Necchi in via Mozart 21, torna “Soffio di Primavera” la mostra mercato di piante, fiori e prodotti per il giardino organizzata dal Fondo Ambiente Italiano. Informazioni dettagliate al sito internet www.fondoambiente.it.

Domenica 10 marzo

MISINTO – Ritrovo alle 9.30 da piazza Statuto per la “Camminata in rosa” 5km per le ciclabili di Misinto. Una camminata non competitiva aperta a tutti, quota d’iscrizione 5 euro per gli adulti. L’evento è organizzato da Associazione eventi e sapori di cascina e amministrazione comunale. Informazioni al sito www.comune.misinto.mb.it.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I° maggio, “Buiobù” spettacolo per ragazzi liberamente tratto da “Il gufo che aveva paura del buio” di Jill Tomlinson. Informazioni al sito www.teatrogiudittapasta.it.

