Sport

GALLARATE – Ancora in esilio sul campo dello stadio “Atleti azzurri d’Italia” di Gallarate, per la 9′ giornata di ritorno d’Eccellenza questo pomeriggio il Fbc Saronno riceve la pericolante Castanese. Si gioca dalle 14.30, diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro designato per l’incontro è Jacopo Steffenoni Grandi di Bergamo, assistenti Mouhamadou Mansor Sall di Bergamo e Alessandro Morina di Chiari. Per il Saronno, reduce della squillante vittoria infrasettimanale contro il Casteggio (4-1) obiettivo i tre punti per continuare a inseguire la zona playoff, mentre la Castanese ritrovatasi inaspettatamente in zona playout cerca punti pesanti per la salvezza. Insomma, una gara che vedrà entrambe le compagini in campo davvero motivatissime, ci sono tutte le premesse per una bella gara anche a dispetto del maltempo considerando che si giocherà sul sintetico.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

100320224