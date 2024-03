Primo piano

SARONNO – C’è un volto saronnese tra le novità del palinsesto di Rete 4. Da domani, lunedì 11 marzo, Roberto Poletti, nato a Feltre ma da tempo residente nella città degli amaretti condurrà con Federica Panucci “Mattino 4”.

A partire dalle 10,55 Poletti sarà protagonista della finestra d’informazione di un’ora, dal lunedì al venerdì, concretizzando “la vocazione di Rete 4 di essere sempre più una rete orientata all’approfondimento giornalistico e al racconto in diretta dei principali fatti del giorno”.

Ma non è l’unico impegno del saronnese: Poletti continuerà a dare il buongiorno agli italiani in diretta su Radio 1 dalle 6:30 alle 7 del mattino con il caffè di Radio 1.

Del resto Poletti non è nuovo alle sveglie all’alba basti ricordare la sua esperienza nel giugno 2019 con Unomattina una delle tante trasmissione con cui ha collaborato come La Vita in Diretta dove è stato autore, inviato e ospite.

A raccontare questa nuova avventura televisiva è stato lo stesso Poletti che sabato pomeriggio è stato ospite di Verissimo.

(foto dalla pagina Facebook di Verissimo)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti