SARONNO – “In giornate come oggi, domenica 10 marzo, in cui piove moltissimo il problema è molto evidente ma per chi come noi lo vive ogni giorno è anche evidente il rapido e continuo peggioramento della situazione. Temiamo che sia in corso un progressivo cedimento dell’asfalto”.

Sono le parole dei residenti di via Oberdan da tempo alle prese con la presenza di una maxi pozzanghera nella parte centrale della via ormai tanto grande da occupare l’intera careggiata. Un problema pratico innanzitutto visto che l’arteria viene percorsa a piedi quotidianamente da centinaia di studenti diretti e di ritorno agli istituti superiori Ipsia e Zappa. “Oltre a camminare nella pozza spesso i ragazzi si ritrovano anche “lavati” dalle auto di passaggio – chiarisce un saronnese che vive nella zona – un intervento sarebbe utile anche evitare questi antipatici problemi ai ragazzi”.

A preoccupare però è un aspetto più strutturale: “La pozza “cresce” a vista d’occhio e non vorremmo che ci fosse un problema sotto l’asfalto per cui ci possa essere un cedimento. La strada si trova anche accanto ai binari della linea per Malpensa pensiamo che un accertamento possa essere utile anche in chiave preventiva”.

