Cronaca

SARONNO – Tutte da chiarire le cause del black out che oggi pomeriggio domenica 10 marzo ha interessato il centro storico a partire dalla zona di via Garibaldi.

La fornitura di corrente elettrica é saltata intorno alle 14 per tornare alle 16 diverse le chiamate allàpolizia locale e alla società elettrica. Da chiarire la cause dell’accaduto, forse elgate al forte maltempo che ha caratterizzato il fine settimana, tra l’altro portando a problemi nelle località vicine, con la piena del torrente Bozzente. Le autorità locali stanno seguendo l’evolversi della situazione, per quanto riguarda la pioggia il peggio d’altro dovrebbe essere passato e per la giornata di domani al momento non sono previste nuove precipitazioni, pur con cielo nuvoloso.

10032024