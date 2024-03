ilSaronnese

UBOLDO – La notizia arriva dal sindaco Gian Luigi Clerici che con la protezione civile sta monitorando la situazione del torrente Bozzente: “Alle 16.30 di oggi domenica 10 marzo il Bozzente sta uscendo in zona via Caduti Liberazione in zona Regusella sul posto la protezione civile”.

Il torrente é uscito dagli argini anche a Origgio nella zona del Bosco del Conte.

La Prociv e le autorità di tutti i Comuni interessati stanno dunque monitorando da vicino la situazione, nel corso del pomeriggio sulla zona ha smesso di piovere, ma gli effetti della piena del corso d’acqua sono da valutare nelle prossime ore. Le previsioni fanno comunque riferimento ad un miglioramento della situazione nel corso dei prossimi giorni.

