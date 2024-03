Primo piano

GALLARATE- Nella 26ª giornata di campionato, nel girone A, nonostante le molte partite annullate a causa del maltempo, si è disputata la gara tra Saronno e Castanese sul sintetico di Gallarate. La partita è ricca di reti e, a sorpresa, la spuntano gli ospiti di Castano con il risultato di 2 a 3.

Nel primo tempo i saronnesi approcciano bene il match e passano subito in vantaggio: al 5′ lancio in profondità per Pontiggia che a tu per tu con Menegon non manca l’appuntamento con il goal. Al 16′ azione bellissima dei padroni di casa con il cross di Sala per Pontiggia che fa la sponda per la conclusione di Baldan, ma termina a lato. Poco dopo la Castanese si affaccia dalle parti di Tucci con il destro dalla distanza di Stioso che spaventa il Saronno. Al 23′ gli ospiti riagguantano la gara: corner di Stioso che trova l’inserimento ravvicinato di Salom che appoggia il pallone in rete. Sul finire del tempo, ci prova Sala da posizione centrale, ma il piazzato non trova lo specchio della porta. Al 40′ rischia l’autorete Rabuffi, ma Menegon si allunga e salva la propria squadra.

Nella ripresa, al 50′ la Castanese completa la rimonta con l’incornata perfetta di Moretti che con il terzo tempo stacca e batte Tucci. Passano solo 2′ e allungano gli ospiti con il pasticcio difensivo tra Bello e Alushaj che favoriscono l’involata del bomber Salom che con lo scavetto sigla la doppietta. Al 66′ accorcia le distanze l’Fbc Saronno con Di Noto che apre il piattone e mette la palla sotto il sette. Spingono i padroni di casa e al 73′ sfiorano il pari con una doppia chance: prima con il mancino di Pontiggia parato da Menegon e poi con il cross del dieci per Proserpio, ma la difesa salva.

Con questa sconfitta la squadra di Tricarico rimane ferma a 40 punti nella zona neutra del girone, mentre la Castanese esce momentaneamente dalla zona playout.

Fbc Saronno-Castanese 2-3 (1-1)

FBC SARONNO (4-1-3-2): Tucci; D’Onofrio (14’ st Sardo), Bello, Alushaj, Zucchetti; Baldan; Proserpio, Sala (1’ st Ruggieri), Di Noto; Pontiggia, Russo. A disposizione Vinci, Meroni, Bruzzone, Martini, Malinverno, Marangoni, Polloni. All. Tricarico.

CASTANESE (4-4-2): Menegon; Veroni, Parini, Rabuffi, Lazar; Oliviero (27’ st Catizone E.), Raimoldi (31’ st Bertoli), Stioso, Moretti; Femmino (42’ st Casagrande), Salom. A disposizione Catizone R., Carugati, Losco, Perola. All. Garavaglia.

Arbitro: Steffenoni di Bergamo (Sall di Bergamo e Morina di Chieri).

Marcatori: 5’ pt Pontiggia (S), 24’ pt Salom (Ca), 5’ st Moretti (Ca), 7’ st Salom (Ca), 21’ st Di Noto (S).

Note – Angoli 6-5 Fbc Saronno. Ammoniti Parini, Proserpio, Alushaj, Bertoli. Recupero 1’-4’.