Groane

CERIANO LAGHETTO – “La mimosa della Lega per le donne cerianesi non manca mai, una bella tradizione che dura da ben 17 anni!” E’ il vicesindaco Dante Cattaneo a parlare di una iniziativa che è ormai diventata una sempre graditissima tradizione in paese. Lo stesso Cattaneo con il sindaco Roberto Crippa ha partecipato alla distribuzione delle mimose.

“Quest’anno la distribuzione è avvenuta senza sole e con un freddo raro per essere marzo, ma ci siamo comunque scaldati con l’affetto e i sorrisi delle bimbe, delle mamme e delle nonne! Grazie di esistere” le parole di Cattaneo, molto soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa.

Commenti