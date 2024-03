Città

SARONNO – Traffico difficoltoso ieri domenica 10 e oggi lunedì 11 marzo in via Parma per la voragine aperta nell’asfalto indicativamente a metà della trafficatissima tangenziale che porta dalla Monza-Saronno allo svincolo dell’autostrada A9 Origgio-Uboldo.

La voragine è aperta in direzione autostrada e occupa gran parte della corsia stradale costringendo gli automobilisti, per evitare l’affossamento, a invadere la corsia opposta. Del resto la polizia locale ha provveduto a mettere un paio di cartelli proprio per scoraggiare il passaggio delle auto in quel punto. Effettivamente al di là della pozza è evidente un vistoso cedimento dell’asfalto.

Un problema che era già stato segnalato ma che è peggiorato nelle ultime ore per effetto delle intense piogge. Come detto pesanti le ripercussioni sulla circolazione anche perchè l’arteria è una delle più trafficate della città.

