Sport

SARONNO – Weekend caratterizzato dal maltempo. Per quanto riguarda gli sport indoor, prima sconfitta stagionale casalinga per l’Az Robur Saronno nel campionato maschile di basket serie B, sabato sera al Palaronchi contro il San Miniato. Nel volley, serie B maschile, in ottica salvezza un prezioso successo della Pallavolo Saronno.

Nel calcio tanti rinvii per il maltempo. Fra chi ha giocato, in Eccellenza passo falso del Fbc Saronno in casa (a Gallarate) contro la pericolante Castanese; netta vittoria interna dell’Ardor Lazzate contro il Fc Milanese. In Promozione spicca la vittoria nel derby dell’Universal Solaro contro Ceriano; nelle categorie minori si segnala il successo interno del Sc United e passo falso esterno della Frazione calcistica Dal Pozzo.

Calcio

