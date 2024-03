Eventi

CISLAGO – Arriva a a Cislago “Tik Tok, c’è qualcuno?“, un progetto tutto dedicato alla vita nel mondo dei social.

L’iniziativa sarà suddivisa in tre incontri, che saranno ospitati dal Centro educativo ricreativo di Cislago (via Vittorio Veneto) per tre lunedì di fila, a cominciare dal oggi 11 marzo, fino al 25 marzo. Durante gli appuntamenti, che avranno inizio alle 16, saranno affrontate svariate tematiche inerenti al mondo social, in particolare i comportamenti da seguire per vivere al meglio le piattaforme digitali. Si parlerà inoltre dei rischi ai quali si è esposti in questo nuova dimensione digitalizzata.

Il progetto comprenderà sia tre laboratori per ragazzi (dagli 11 ai 14 anni) sia tre incontri per i genitori e cittadinanza, dedicati all’orientamento nel mondo degli adolescenti, che si snoda ormai tra social, influencer e youtuber. L’iniziativa è aperta a tutti, ma con inscrizione necessaria e obbligatoria, che potrà essere effettuata contattando il numero 3493227198.

(foto d’archivio)

