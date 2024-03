Eventi

SARONNO – La Saronno Servizi Ssd torna ad aggiornare il suo calendario per il 2024 e propone alla cittadinanza numerose e nuove attività tutte dedicate al benessere e al fitness.

La nuova stagione di appuntamenti primaverili si è aperta sabato 9 marzo con il primo open day di ginnastica posturale, attività indirizzata a migliorare la postura, recuperare la mobilità e aiutare ad alleviare i dolori di spalle, collo e schiena. Questo primo incontro ha registrato il tutto esaurito, con oltre 25 presenze.

Un altro appuntamento è previsto per sabato 16 marzo, giornata in cui si svolgerà il secondo open day al Palaexbo (via Piave, 1) in due differenti fasce orarie, dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12. Le lezioni future saranno suddivise in pacchetti con i seguenti costi: un pacchetto di 10 lezioni a 100 euro, mentre chi si iscrive nelle giornate di prova gratuita avrà diritto a uno sconto del 20%. A partire da sabato 23 marzo gli incontri di ginnastica postulare si svolgeranno in tre diverse fasce orarie, dalle 9 alle 10, dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12.

La Saronno Servizi, all’interno di questo nuovo calendario, propone anche attività di energym, ovvero corsi sia con esercizi di respirazione per il corpo sia brevi lavori energetici antistress e di rilassamento. Questi appuntamenti avranno luogo tre volte a settimana, il mercoledì, il martedì e il giovedì.

Le attività sportive proposte non sono finite qui, infatti per gli amanti del nuoto sono in arrivo anche corsi di training postural e pilates, che nascono con l’obiettivo di migliorare la postura in acqua, lavorando in maniera specifica nella zona del core (addominali); le attività si svolgeranno sia in acqua bassa che in alta e si baseranno sulla resistenza, l’equilibrio e il galleggiamento.

Per maggiori informazioni su costi e orari contattare la reception della piscina di Saronno o il Palaexbo.

