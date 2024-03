Città

SARONNO – Potrebbero essere stati esposti troppo presto per il ritiro oppure essere stati posizionati nel giorno sbagliato o alternativamente non ritirati quello che è certo è che una montagna di scatoloni, in parte zuppi e bagnati, intasano stamattina il marciapiede di via Diaz che costeggia il sottopassaggio.

A raccontarlo meglio di tante parole le due foto inviata da un nostro lettore che ha immortalato proprio il tratto tra il parapetto e le auto in sosta all’altezza del civico 10 di via Diaz.

Sull’accaduto sono arrivate alcune segnalazioni alla centrale operativa della polizia locale che ha provveduto, anche dopo il sopralluogo di alcuni agenti, ad allertare gli ispettori ambientali per chiarire l’accaduto e la società che si occupa del servizio di raccolta per provvedere ad una pulizia della zona.

