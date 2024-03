Groane

ARESE – GARBAGNATE – LAINATE – La notizia è stata rilanciata nelle ultime ore da parte di alcune testate di settore e trova conferma anche in ambito locale dal piano attuativo e dalla relazione accompagnatoria presentata dalla proprietà.

Leroy Merlin, azienda francese operante nella grande distribuzione, specializzata in bricolage, fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno, è all’opera per l’insediamento di una grande superficie di oltre 10 mila metri quadrati (più mille di area esterna) nelle vicinanza del centro commerciale “il Centro” nell’ex area Alfa Romeo. Da quanto emerso il nuovo negozio dovrebbe sorgere in corrispondenza dello storico parcheggio multipiano abbattuto nel 2015. Nell’area si era parlato anche dell’arrivo di Ikea ma la prospettiva di tempi lunghi aveva scoraggiato il colosso svedese.

Sembra però che dopo lo sblocco dell’area con l’accordo di programma siglato ad inizio 2023 gli interventi possano procedere rapidamente. Anche perchè oltre al punto vendita Leroy Merlin è previsto anche l’arrivo di un centro per il tempo libero della catena Topgolf il primo ad essere realizzato in Italia.

