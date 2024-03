Sport

MAGENTA – Nell’anticipo della 27′ giornata di Eccellenza, nel tardo pomeriggio di oggi “solo” un pari per la seconda in classifica, il Magenta, impegnata in casa contro la pericolante Sestese. E’ un risultato che fa bene alle inseguitrici, come Ardor Lazzate, Caronnese e Fbc Saronno che ancora possono nutrire speranze di playoff.

A Magenta buon inizio per i locali avanti con la rete di Nossa al 7′, a seguire il pareggio di Della Volpe al 35′ sempre del primo tempo; nel finale di gara qualche pericolo per la Sestese ma il risultato non è più cambiato, 1-1.

Il programma di domenica

Domenica alle 14.30 Accademia Vittuone-Ardor Lazzate con arbitro Federico Tosi di Busto Arsizio, assistenti Maria Marco Rizza di Legnano e Jacopo Urbani di Cinisello Balsamo; Calvairate-Pavia con arbitro Adis Kurti di Mestre, assistenti Andrea Lufi di Lodi e Oliver Benjamin Rossi di Cinisello Balsamo, Caronese-Accademia San Genesio con arbitro Lorenzo Beretta di Bergamo, assistenti Gian Marco Mavelli di Cinisello Balsamo e Nicolò Longoni di Seregno, Castanese-Vergiatese con arbitro Giuseppe Pecora di Monza, assistenti Daniele Savoldi di Brescia e Luca Zanibelli di Brescia; Oltrepò-Fc Milanese con arbitro Davide Zamagna di Saronno, assistenti Marcello Filipponi di Monza e Gabriele Borella di Saronno; Verbano-Fbc Saronno con arbitro Ludovico Esposito di Pescara, assistenti Jean Christophe Molino di Brescia e Diego Mattavelli di Lecco; e alle 15 Meda-Solbiatese con arbitro Giuseppe Totaro di Mantova, assistenti Simone Bonfanti di Milano e Mohamed Elghachi di Bergamo.

Classifica

Oltrepò 56 punti, Magenta 54, Pavia 48, Solbiatese 46, Calvairate e Ardor Lazzate 45, Fc Milanese 44, Casteggio 41, Base 96 Seveso, Caronnese e Fbc Saronno 40, Castanese e Sestese 29, Vergiatese 27, Accademia pavese 21, Meda 20, Verbano 18, Accademia Vittuone 5.

(foto archivio)

16032024