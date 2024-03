Sport

CARONNO PERTUSELLA – Niente da fare per l’Arconatese che oggi pomeriggio, anticipo della 31′ giornata di serie D, attendeva l’incontro casalingo allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella come una occasione di rilancio al vertice della graduatoria. E invece contro il Real Calepina, formazione a caccia di punti per evitare i playout, è arrivata una inattesa sconfitta, 0-1 con rete decisiva di Ruffini al 20′ della ripresa.

Il programma del weekend

Oggi Arconatese-Real Calepina 0-1. Domenica alle 14.30 Caldiero Terme-Clivense, Desenzano-Varesina, Caravaggio-Villa Valle, Club Milano-Brusaporto, Crema-Piacenza, Folgore Caratese-Casatese, Legnano-Ponte San Pietro, Pro Palazzolo-Castellanzese, Tritium-Virtus Ciserano Bergamo.

Classifica

Caldiero Terme 58 punti, Varesina e Piacenza 57, Arconatese 56, Pro Palazzolo 51, Desenzano 50, Brusaporto 46, Villa Valle 45, Casatese 43, Folgore Caratese 41, Club Milano 38, Clivense 37, Caravaggio 36, Virtus Ciserano Bergamo 35, Castellanzese e Real Calepina 34, Crema 27, Legnano 26, Ponte San Pietro 18.

