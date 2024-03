Cronaca

SARONNO – Al momento le forze dell’ordine, la polizia locale e la società di trasporti non hanno ancora reso noto con precisione l’accaduto ma, l’aggressione avvenuta giovedì 14 marzo a Saronno ai danni di un conducente dei bus delle linee urbane ha provocato una forte presa di posizione di Uiltrasporti Lombardia.

Al momento sono stati resi noti solo i contorni della vicenda: si parla di un uomo salito sul pullman della linea 4 minacciando il conducente che è riuscito ad evitare conseguenze solo grazie alla propria calma e all’intervento delle forze dell’ordine.

In attesa che sia chiarito l’accaduto la presa di posizione dei rappresentanti di categoria.

“La Uiltrasporti Lombardia, esprime la solidarietà e la vicinanza al collega della Stie, vittima dell’aggressione giovedì 14 marzo. Siamo di fronte ad una situazione invivibile, lavorare nel trasporto pubblico locale non è più sicuro. Non è accettabile che un servizio importante e necessario come quello del Tpl verta in queste condizioni”.

A confermare la situazione di tensione anche Angelo Bonomo, delegato della Uiltrasporti e autista per la Stie. “Siamo esausti, è una situazione inaccettabile. Abbiamo scritto tante volte al Prefetto, ma non ci sono mai state delle risposte. Tutti i giorni andiamo a lavorare, ma non sappiamo se o come torneremo a casa”.



