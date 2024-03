Cronaca

SARONNO – Ancora problemi nel centro storico di Saronno: nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18.15, in via Taverna l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Poco prima alcuni cittadini avevano segnalato al 112, numero delle emergenze regionali, la presenza di una persona che stava decisamente male.

I soccorsi sono arrivati in fretta ed il personale dell’autolettiga si è preso cura di un 21enne che stava male. Al ragazzo è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto decisamente troppo. E’ stato infine trasportato con l’ambulanza all’ospedale cittadino di piazza Borella per le cure del caso; le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

(foto archivio: ambulanza della zona pedonale del centro di Saronno)