Comasco

APPIANO GENTILE – Nel corso del fine settimana sono proseguiti i servizi straordinari finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in aree boschive.

I militari della stazione di Appiano Gentile, nell’ambito di uno di questi servizi straordinari, finalizzati appunto al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in un’area boschiva, nei pressi di via della Resistenza hanno arrestato, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia” un 33enne marocchino, pregiudicato, che doveva trovarsi a Milano agli arresti domiciliari.

Il 33enne è stato sorpreso dai militari con 34,5 grammi di cocaina, 197 grammi di hashish, 58 grammi di eroina, 1450 euro circa, 250 franchi svizzeri, un cellulare, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento dello stupefacente.

