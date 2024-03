Groane

LIMBIATE – Maxi progetto per trasformare l’ex manicomio di Limbiate nella nuova casa degli studenti, ed anche degli anziani. Il progetto si chiama “Limbiate housings to live” e prevede la realizzazione di una residenza studentesca con 108 stanze, e relativi servizi annessi, ed una struttura abitativa per anziani per 60 persone. Se n’è parlato in questi giorni al Mipim 2024, evento dedicato al real estate che si tiene annualmente a Cannes in Francia; l’ha presentato Regione Lombardia che ora cerca investitori.

L’ex manicomio, a Mombello, occupa un’area di 44 ettari, gli edifici erano stati costruiti tra la fine del’ottocento e l’inizio del novecento, nel comparto c’è anche Villa Crivelli che risale al quattordicesimo secolo.

I numeri del progetto

Si pensa di riqualificare uno dei vecchi padiglioni facendolo divenire residenza studentesca (per 2656 metri quadrati) con 108 posti letto; mentre per gli anziani l’area sarebbe di 1039 metri quadrati, per sessanta utenti ed il personale per la loro assistenza. Progettata anche la riqualificazione dell’area verde che si sviluppa su 39 mila metri quadrati.

(foto Edio Bison: uno dei padiglioni del complesso dell’ex manicomio di Mombello)

