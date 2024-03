ilSaronnese

CISLAGO – Singolare episodio qualche giorno fa alla chiesa parrocchiale di Cislago in piazza Toti: un cittadino è arrivato col monopattino ma non l’ha posteggiato all’esterno, forse nel timore che glielo rubassero: è entrato direttamente nel tempio sacro con il proprio mezzo elettrico e l’ha collocato accanto alla panca dalla quale ha poi assistito al rito sacro.

Non tutti hanno gradito, c’è anche chi l’ha ritenuto irrispettoso, ed avrebbe preferito che il monopattino restasse all’esterno. E d’altra parte questo tipo di piccoli veicoli per gli spostamenti urbani stanno diventando sempre più comuni e non sempre si sa dove collocarli, anche perchè i furti sono frequenti.

(foto archivio: piazza Toti a Cislago con la chiesa parrocchiale)

19032024