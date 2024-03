Primo piano

SOLARO – Il progetto dal titolo “Tessiamo reti e generiamo valore”: Memoria e incontro verso l’inclusione. Vieni che ti raccontiamo Regina Elena, ha avuto come obiettivo quello di formare un gruppo di lavoro integrato tra cittadini solaresi e giovani con disabilità afferenti a servizi territoriali che in co-progettazione ha costruito un percorso di visite guidate intorno al polo di comunità ex Regina Elena, creando un modello che potrà essere replicato per raccontare altri luoghi a servizio del territorio.

Dopo mesi di lavoro e confronto il gruppo integrato è pronto per presentare Regina Elena alla cittadinanza il 23 marzo dalle 15.

Il progetto è nato in terzo tempo: percorso di formazione e ricerca attivo nell’ambito territoriale di Garbagnate Milanese che, con la governance dell’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme, promuove l’inclusione sociale delle persone con disabilità. “Tessiamo Reti” rappresenta la valorizzazione dei contenuti emersi nella prima edizione incentrati sull’importanza dei luoghi di incontro e sul valore storico ed umano della scuola elementare che ha rappresentato Regina Elena.

Nello specifico il progetto è stato presentato in risposta al bando “terzo tempo – persone che generano valore sociale” ed è frutto della collaborazione tra: Società Cooperativa Sociale “Larcobaleno” Onlus (capofila che ha curato la conduzione del percorso laboratoriale); Duepuntiacapo Cooperativa Sociale Onlus (che ha curato l’accompagnamento audio visivo e la documentazione multimediale); Csdac Sviluppo Cognitivo (che ha curato la realizzazione di materiale visivo utilizzando linguaggi alternativi); Impresa sociale Arca di Noè (che ha garantito l’apertura del Bar Sociale Baracca durante il percorso e allestirà il rinfresco offerto durante l’evento); Comune di Solaro.

Vieni che ti raccontiamo Regina Elena è iniziato con un percorso laboratoriale, suddiviso nelle seguenti fasi:

– Conoscenza ed esplorazione del tema del ricordo: i cittadini solaresi, giovani con disabilità ed educatori delle cooperative partner hanno potuto, attraverso momenti di presentazione, di dibattito sui temi da trattare e di giochi a mediazione teatrale, indagare interessi comuni, potenzialità, passioni e predisposizioni in vista della creazione di un gruppo integrato.

– Sperimentazione di tecniche di narrazione e linguaggi diversi: i partecipanti hanno potuto scegliere strumenti narrativi capaci di integrare diverse forme di linguaggio verbale e non, attraverso l’ascolto, l’interazione e la partecipazione.

– Esplorazione del tema del ricordo: ognuno ha avuto la possibilità di raccontarsi ed ascoltare l’altro con l’attenzione di inserire nella narrazione elementi legato alla sensorialità, alle emozioni e all’esperienza.

– Ricerca storiografica rispetto al polo sociale e culturale Regina: grazie alla partecipazione dell’Assessore alla Cultura Monica Beretta che ha raccontato l’innovazione architettonica che ha accompagnato nel tempo l’innovazione pedagogica di Regina Elena, è stato avviato uno studio condiviso della storia intorno a Regina Elena.

– Co-progettazione in vista dell’evento: i partecipanti hanno preparato il percorso di visita guidata costruendo proposte per un pubblico adulto eterogeneo. Contemporaneamente un gruppo di minori con disabilità e non, ha curato la realizzazione di materiale visivo utilizzando linguaggi alternativi per raccontare le dimensioni di cura e di attenzione del luogo. Una coprogettazione che ha permesso la partecipazione attiva e decisionale di persone diverse tra loro verso l’obiettivo comune e condiviso di mantenere viva l’identità di regina Elena che è stata, fin dalla sua costruzione, cantiere della conoscenza e polo di inclusione sociale.

– Documentazione multimediale: le varie fasi del percorso sono state documentate attraverso materiale audio visivo per lasciare traccia del lavoro svolto e per costruire parte dell’evento.

Ringraziamenti: all’amministrazione di Solaro, ai cittadini solaresi che hanno aderito al progetto, al gruppo delle ex insegnanti di Regina Elena che hanno contribuito ad arricchire l’esperienza con materiale didattico conservato negli anni.

Prenotazioni entro le 18 di giovedì 21 marzo 2024 attraverso mail: [email protected] oppure tel: 02 96984399 negli orari di apertura della biblioteca.

