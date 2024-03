Città

SARONNO – “Inizia finalmente domani mercoledì 20 marzo il festival di poesia Giorni diVersi, preceduto nei giorni scorsi da una vera e propria invasione poetica della nostra città: manifesti con poesie e frasi da poeti e poetesse di ogni epoca e stile, e tantissimi messaggi sulla poesia elaborati dai bambini e dalle bambine delle tante scuole che sono state coinvolte, apparsi in tante vetrine cittadine.

Si inaugura quindi domani pomeriggio alle 16 in pieno centro, in piazza Libertà con la lettura della raccolta di sonetti realizzata da Norberto Mazzucchelli, che spazia da Dante a Foscolo, con il desiderio di far riscoprire questa forma poetica insieme al gusto per le sonorità create dalle rima e dalla poetica. A cura di Helianto

La prima giornata del festival sarà proprio una entusiasmante prima full immersion perchè alle 17:30 ci sarà l’incontro con un amico del festival che si può ormai definire un gradito habituè: il poeta Tommaso Di Dio, che presenterà il suo recentissimo libro sul poeta neoromantico e anticipatore della beat generation, Dylan Thomas, dal titolo “Visione e Preghiera”.

Alla sera, alle 21 nella sala convegni Meditel in via Padre Monti, una bella conclusione della prima giornata con un incontro tra poesia e musica dal vivo, con una delle poetesse contemporanee più affermate, Francesca Genti, che parlerà del suo libro “La ballata di Nina Simone” dedicato a una delle voci femminili più acclamate di tutti i tempi, e che sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Alessia Pasini e Mell Morcone.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti