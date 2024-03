Città

SARONNO – “La gara è un pretesto a vincere è stata poesia”: cosi il maestro di cerimonia Giacomo Ranco ha chiuso ieri sera, giovedì 21 marzo, il Poetry slam organizzato nell’ambito del Festival della poesia Giorni DiVersi arrivato alla sua terza edizione.

Una serata con appassionati del genere ma anche con tanti neofiti. Tutti i presenti sono stati accompagnati e coinvolti proprio da Ranco che con simpatia e semplicità ha messo tutti a proprio agio permettendo di vivere al meglio l’esperienza delle competizione ma anche la performance poetica. Accomunati da grande passione e cura per la propria performance i partecipanti con un’ottima presenza rosa.

I due round hanno proposto poesie di generi diversi che hanno spaziato da temi d’attualità come la violenza sulle donne o le relazioni tossiche, senza dimenticare ricordi personali, spunti di riflessione, storie e racconti personali. C’è chi ha declamato versi in spagnolo e chi ha scientemente superato i 3 minuti di tempo a disposizione. Ad arrivare in finale Fulvio e Costanza: determinante per la vittoria per solo mezzo punto, il tautogramma (componimento di parole che cominciano tutte per la stessa lettera) che ha conquistato molti applausi come la precedente poesia dedicata alla lettera “i”.

Poetry Slam a Saronno, foto e video della competizione nei Giorni diVersi

