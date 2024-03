Eventi

CASTIGLIONE OLONA – Grande successo per le Giornate Fai di primavera di sabato 23 e domenica 24 marzo a Castiglione Olona. Protagonista in centro storico il Map-Museo arte plastica, che ha visto un’affluenza continua e ininterrotta di turisti: circa 600 persone in visita questo weekend di Marzo per scoprire la storia del museo, le cui vicende sono strettamente legate alla Mazzucchelli 1849, altra tappa a Castiglione Olona che ha fatto registrare un notevole afflusso di interessati.

I visitatori, all’interno di un’ala della palazzina Mazzucchelli, hanno potuto conoscere le sue radici culturali ed osservare alcuni esempi della sua ampia e diversificata produzione, nonché alcuni dettagli di uno dei diversi processi di lavorazione dei polimeri, grazie alla presenza del personale aziendale. Polimeri che sono stati utilizzati in passato per creare le opere esposte al Map. Il museo, infatti, ospita una collezione unica di oltre cinquanta opere risalenti agli anni Settanta realizzate in seguito alla creazione del “Polimero Arte” (1969-1973), un centro di sperimentazione e ricerca estetica nel campo dei materiali polimerici, nato da un’idea del conte Lodovico Castiglioni e suo cugino Franco Mazzucchelli.

“Un sincero ringraziamento al Fai giovani e a tutti i giovani che hanno collaborato, contribuendo in modo significativo al successo di queste straordinarie giornate dedicate all’arte e alla cultura”dicono dal Comune.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

(foto: un momento dell’iniziativa)

26032024