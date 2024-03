Città

SARONNO – “Niente di più facile che sparare a zero sul lavoro dell’avversario politico”. Inizia con questa considerazione la nota firmata da Saronno Civica con Augusto Airoldi, Tu@Saronno e Pd in merito alla riqualificazione dell’ex Parma al centro di un vivace dibattito politico iniziato con una presa di posizione di Obiettivo Saronno a cui ha fatto seguito una presentazione da parte del sindaco Augusto Airoldi e una nota dell’ex assessore all’Urbanistica Lucia Castelli.

“Non contano nulla i vantaggi per la città di un piano attuativo conforme al Pgt, che va ad aumentare la superficie delle aree verdi in una zona della città dove il verde è molto poco rappresentato, che incrementa l’offerta di attività sportive, integrando in un contesto più armonioso il Pala-exbo e le strutture circostanti, aumentando contemporaneamente il numero di parcheggi a servizio di tali strutture e dei servizi circostanti come l’Agenzia delle entrate o la scuola dell’infanzia Monte Santo. Si gioca sul numero di palazzi, da 2 a 3, senza considerare la superficie di suolo effettivamente occupata dalle diverse soluzioni (due palazzi larghi possono occupare più suolo di 3 palazzi più “snelli”). Non dà importanza al fatto che l’area cani venga conservata e che se ne conservino tutti gli alberi presenti”.

Le forze della coalizione Airoldi affrontano anche il tema oneri: “Neppure si valorizza l’atteggiamento collaborativo dell’Attuatore nell’arrivare al progetto attuale, oltre che la sua disponibilità nel realizzare direttamente opere a servizio della Città, investendo oltre 300.000 euro in opere extra-comparto, in aggiunta alle opere a scomputo per circa 900.000 euro (derivanti dagli oneri di urbanizzazione). L’Amministrazione non rinuncia quindi agli oneri di urbanizzazione, ma si avvale dell’Attuatore, che sarà già sul posto con l’apertura del cantiere, per realizzare opere a favore della Città, dando a queste la priorità. Ebbene, saranno i cittadini a valutare la bontà del progetto quando potranno usufruire del nuovo spazio verde e dei nuovi servizi nati dal recupero di suolo in quest’area centrale di Saronno”.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti