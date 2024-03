Eventi

SARONNO – In occasione del venerdì santo, stasera, 29 marzo, si terrà nell’oratorio di via Legnani la tradizionale “cena povera”, organizzata dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto insieme alla associazione “Famiglie insieme”.

Alle 19 è previsto il ritrovo all’oratorio di via Legnani, mentre alle 19.15 avrà il via il banchetto, con un menù a base di pasta in bianco, formaggio, uova e pomodori. Alle 20.30, chi desidera potrà recarsi in santuario, dove i fedeli partiranno per la via Crucis, che inizierà alle 21 dall’istituto di via Padre Monti al Santuario.

Durante la serata si potrà lasciare un’offerta che sarà destinata a favore della missione di Padre Topio in Bolivia. Per partecipare alla cena è necessario essersi prenotati entro il 27 marzo.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

(foto di archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti