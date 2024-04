iltra2

VEDANO OLONA – Estate vedanese 2024, ricco cartellone di eventi allestiti per l’estate vedanese, si comincia già giovedì 23 maggio alle 21 insSala consiliare di Villa Aliverti con la proiezione del documentario “Bigger than us – Un mondo insieme”.

Giugno

Martedì 11 alle 21: Prove aperte della Filarmonica Ponchielli (Parco Spech)

Domenica 16: Aspettando il Palio (Parco Spech)

Mercoledì 19: evento al Centro Giovani (CAG)

Giovedì 20: Letture al Parco (Parco Spech)

Giovedì 20: Musica dal vivo (Piazzetta della Pace)

Venerdì 21: Prove aperte della Filarmonica Ponchielli

Domenica 23: Concerto Blues Rock Soul – The Intonaci (Piazzetta della Pace)

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30: Luppolo in fabula (Parco Fara Forni).

Luglio

Mercoledì 3: Evento al Centro Giovani (CAG)

Sabato 6: Festa del Rione Cruseta (Piazzale di Via Lamarmora – Piazzale della Croce)

Sabato 13: Concerto Rock, Rhithm’n’blues, Jazz – Gruppo Anomala Brass (Piazzetta della Pace)

Mercoledì 17: Evento al Centro Giovani (CAG)

Giovedì 18: Anguriata (Centro sociale Villa Spech)

Giovedì 18: Letture al Parco (Parco Spech)

Sabato 20: Notte degli Artisti (Vie del paese)

Domenica 21: Concerto Pop Rock anni 70-80- Imagin (Piazzetta della Pace)

Domenica 28: Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani.

Agosto

Venerdì 2: Evento musicale (Piazzetta della Pace)

Sabato 3: Cinema all’aperto – Circuito Esterno Notte (Piazzetta della pace)

Martedì 16: Festa di San Rocco (Piazzetta della Pace).

(foto archivio)

27042024