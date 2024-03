Città

SARONNO – Lo scorso lunedì, 25 marzo, come da tradizione, il Banff Mountain Film Festival ha fatto tappa a Saronno per il nono anno di fila. L’evento, dedicato agli appassionati di montagna e degli sport outdoor, si è svolto al cinema Silvio Pellico, riempiendone gran parte delle sedute. Si è assistito alla rassegna di corto e medio metraggi selezionati dall’omonimo festival di Banff in Canada, giunto quest’anno alla sua 47esima edizione.

L’evento saronnese è stato organizzato in collaborazione con il Cai delle Sezioni di Saronno e di Legnano. Il programma del 2024, composto da otto film provenienti da tutto il mondo, racconta storie di avventura, esplorazione e sfide estreme attraverso discipline come la mountain bike, l’arrampicata, lo sci alpinismo e il trail-running.

Durante la serata è stato ospite Michele Evangelisti, ultra-runner e trail-runner originario di Livorno ed ora comasco di adozione; durante la serata ha raccontato della sua straordinaria spedizione “Across the Outback”, durante la quale ha percorso 3113 km attraverso il deserto australiano con lo scopo di raccogliere fondi per l’Aus Niguarda Onlus.

“Il Banff Mountain Film Festival – Fanno sapere dal Cai Saronno – si conferma dunque un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della montagna, degli sport e dell’avventura, che ogni anno si ritrovano per vivere emozioni uniche e scoprire storie straordinarie.”

