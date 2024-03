iltra2

VEDANO OLONA – Appuntamento per l’ambiente e la natura sabato 6 aprile con la pulizia ambientale organizzata e curata da “Plastic free”, con il patrocinio del Comune di Vedano Olona.

L’appuntamento per i volontari che passeranno qualche ora a ripulire dalla plastica il verde e l’ambiente di Vedano è per le 10 in piazzetta della Pace a Vedano Olona. La “task force” del pulito si sposterà da via Baracca verso la zona del Quadronna. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale vedanese, che invita i cittadini a prendervi parte.

Tutti i cittadini interesati possono aderire presentandosi sul posto per partecipare all’iniziativa di pulizia del verde; e come sempre in questo genere di occasioni, la partecipazioni sicuramente non mancherà.

(foto archivio)

