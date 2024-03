Città

SARONNO – Si è celebrata la veglia e a seguire la messa pasquale in Prepositurale alla presenza del vicario episcopale, don Luca Raimondi, in una chiesa gremita di gente.

Nella sua omelia, si è parlato dell’importanza e della determinatezza del buio nelle Scritture: “Si celebra di notte la veglia pasquale, la madre di tutte le veglie. Si celebra ripercorrendo tante notti: la notte in cui regna il caos e Dio mette ordine creando ogni cosa nella creazione. É notte quando Abramo sente la promessa di Dio, é notte quando Dio gli chiede di sacrificare il figlio. É notte quando gli egiziani piangono perché i primogeniti sono morti. É notte quando gli ebrei sconfiggono la schiavitù degli egiziani. É notte quando i profeti vogliono inculcare nei cuore dei credenti la fedeltà a Dio.

Nella notte Dio, però, sembra allontanarsi perché le persone non lo sentono più. Non possiamo non pensare al buio che oggi avvolge la terra: tra Russia e Ucraina, quando Hamas compie stragi tremende, quando si abusa delle bombe e si uccidono bambini innocenti. É notte nelle guerre di cui non sappiamo nulla, quando i trafficanti seminano morte.

È notte anche per tanti casi che ci sembrano strani, quando una donna viene condotta legata come un cane davanti a un giudice, quando una donna viene violentata, quando un bambino viene abusato, quando qualcuno viene ucciso, quando i tribunali lenti fanno aspettare persone innocenti, quando qualcuno si toglie la vita nelle carceri. É notte quando un figlio torna a casa ubriaco e uccide i genitori, quando un barcone affonda e noi non piangiamo più perché non li sentiamo fratelli. Quante notti di dolore. È notte anche a Saronno quando muore un prevosto e una suora come suora Annunciata. È notte quando piangiamo qualcuno che ci manca. Dio ci chiede: tu uomo dove sei? Che ne hai fatto della liberta che ti ho donato? Non é sempre notte.

C’è una notte e un buio più inusuale di tutte: da mezzogiorno alle tre di pomeriggio é buio ma non dovrebbe esserlo. Fino a quando un grido non squarcia il buio. È notte quando le donne vanno al sepolcro e scoprono che una luce ha ribaltato la pietra. Questa notte siamo qui a chiedere a Gesù di credere in questa logica: che il seme deve morire per produrre il frutto. Noi siamo il frutto del seme caduto nella notte sul Golgota. La morte non poteva trattenere un amore così grande. Finalmente sarà l’alba di luce quando noi cristiani crederemo davvero che la morte non ha il potere di mettere fine a nulla. Gesù continua a dirci che neanche la morte è più forte dell’amore”.

